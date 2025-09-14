MLB: Shohei Ohtani rompe récord de jonrones en otro año de MVP

Shohei Ohtani es sinónimo de marcas y récords importantes en Grandes Ligas. El japonés rompe un récord de cuadrangulares gracias a su cuarto jonrón del mes de septiembre; en un año donde está buscando nuevamente ganar el premio MVP de Liga Nacional.
Ohtani en la victoria 13-7 de Dodgers de Los Ángeles contra Gigantes de San Francisco registró: 5 turnos, 3 anotadas, 3 hits, 1 jonrón, 1 impulsada, 1 ponche. Con esos números fue determinante para lograr la victoria, pero además, rompió un récord de jonrones como primer bate.
Shohei conectó su jonrón 45 de la temporada como primer bate, rompiendo la marca de Ronald Acuña Jr de 41 en la campaña 2023. Una marca más para sumar al curriculum del japonés en una temporada donde aspira a sumar otro premio MVP de Liga Nacional.
El primer bate como bateador de poder en Grandes Ligas
El primer bate en Grandes Ligas tiene como tarea alcanzar la base. Sin embargo, ese rol ha cambiado bastante con equipos usando a jugadores de poder con alto OBP en ese primer turno. La idea es que el jonrón de apertura tiene impacto directo en la probabilidad de victoria.
Como ejemplo, la campaña 2023 registró un SLG de .431 a nivel de leadoff, muy por encima del histórico .380. Esto solo indica que el cambio de táctica en el rol ha sido importante, provocando daño desde el primer turno, algo que comenzó en 2004 y poco a poco se fue adaptando.
Ronald Acuña Jr y Mookie Betts marcaron récords de jonrones y producción desde el leadoff. Mientras que Shohei Ohtani rompió el récord de cuadrangulares como primer bate. Son perfiles diferentes, pero con poder y velocidad como máximas características del beisbol actual.
Primeros bates con más jonrones en una temporada
- Shohei Ohtani: 45 HR en 2025
- Ronald Acuña Jr: 41 HR en 2023
- Mookie Betts: 39 HR en 2023
- George Springer: 39 HR en 2019
- Alfonso Soriano: 39 HR en 2006