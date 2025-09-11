Abridores de Los Angeles Dodgers logran hazaña inédita en MLB

Suscríbete a nuestros canales

Los lanzadores de Los Angeles Dodgers han mostrado un dominio impresionante en larecta final de la temporada 2025 de las Grandes Ligas. Los brazos angelinos han sido los principales responsables para que los vigentes campeones se mantengan en la cima de la División Oeste de la Liga Nacional.

En la jornada de este miércoles por la noche, Blake Snell fue el que se llevó los máximos honores para comandar la blanqueada de su equipo (9-0) ante Colorado Rockies. El zurdo dominó de principio a fin a los rocosos con una presentación de seis innings completos, dos hits, dos boletos y 11 ponches.

La salida de Snell le dio continuidad a labor destacada de los abridores angelinos en el última mes de la temporada regular de Las Mayores. Antes del dos veces ganador del Cy Young, Emmet Sheehan sobresalió en la serie ante los Rockies con un desempeño notable de siete entradas, una carrera permitido y nueve abanicados.

Últimas cinco presentaciones de abridores de los Dodgers

Yoshinobu Yamamoto: 8.2 IP, 1 ER, 10 K

Clayton Kershaw: 5.2 IP, 2 ER, 8 K

Tyler Glasnow: 7 IP, 1 ER, 11 K

Emmet Sheehan: 7 IP, 1 ER, 9 K

Blake Snell: 6 IP, 0 ER, 11 K

Los lanzadores de la franquicia de Los Angeles han acumulado un total de 49 ponches y limitando a sus oponentes a un bajísimo promedio de bateo de .091. Este desempeño ha sido clave para el éxito reciente del equipo, destacando no solo por la cantidad de ponches, sino también por la capacidad de neutralizar prácticamente por completo a las ofensivas rivales.

Esto representan la única vez en la era moderna que los abridores de cualquier equipo de la MLB hayan conseguido 45 o más ponches con un promedio de bateo del oponente por debajo de .100 en un lapso de cinco juegos, de acuerdo con OptaSTATS. Esta increíble hazaña es una muestra clara del nivel élite que están alcanzando los abridores de los Dodgers, consolidándose como una de las rotaciones más dominantes de la actualidad.