Junior Caminero en una lista exclusiva donde solo había tres nombres (+Detalles)

Junior Caminero está teniendo una campaña sumamente notable, gracias a su producción ofensiva se ha vuelto un lider en los Rays de Tampa Bay y además, ha logrado múltiples récords en su primera campaña a tiempo completo en Grandes Ligas. El dominicano recientemente llegó a 40 jonrones y logró una serie de marcas importantes.

El tercera base quisqueyano en la jornada del miércoles 10 de septiembre se fue de 4-2, conectando ante Medias Blancas de Chicago su jonrón número 42 de la presente campaña del mejor beisbol del mundo.

Junior Caminero en una lista exclusiva de peloteros

Caminero ha logrado una hazaña que lo coloca en compañía de algunos de los nombres más ilustres en la historia de la MLB. Al conectar más de 40 jonrones en la temporada con solo 22 años y 85 días al finalizar la campaña, el dominicano se une a una lista exclusiva que hasta ahora solo incluía a Mel Ott, Ronald Acuña Jr. y Eddie Mathews. Alcanzar esa marca a una edad tan temprana refleja no solo su poder natural al bate, sino también una madurez ofensiva poco común en jugadores de su generación.

El hecho de que este jugador de los Rays de Tampa Bay comparta este selecto grupo con figuras que marcaron épocas distintas resalta aún más la magnitud de su logro. Mel Ott fue una leyenda en los años 20, Eddie Mathews un símbolo de poder en los 50, y Acuña Jr. un referente moderno del beisbolactual. Ahora, Caminero se suma a ese linaje como la nueva cara del poder joven, demostrando que su proyección lo perfila para convertirse en una de las grandes estrellas de la próxima década.

En la presente campaña 2025, Junior Caminero tiene promedio de .263, con 144 hits, entre ellos 27 dobles y 42 jonrones. Además, cuenta con 105 carreras remolcadas, 87 anotadas y siete robos, todo esto en 139 juegos.