Junior Caminero se ubica entre leyendas tras su jonrón 40 en MLB (+dato)

El tercera base, Junior Caminero, se ha convertido en un ícono para Rays de Tampa Bay, en tiempo récord. Y una muestra de ello, es la variedad de hitos que ha conseguido en su primera temporada a tiempo completo en Grandes Ligas.

A sus 22 años apenas, el dominicano ha sabido ganarse su lugar en la alineación, luego de dos años de gratas impresiones (2023 y 2024) en los que se estaba adaptando a la Major League Baseball (MLB) en calidad de novato.

Un club legendario

Tanto a nivel personal como colectivo, Caminero ha ingresado a un par de clubes selectos en la historia de Las Mayores y de la organización a la cual pertenece desde el 19 de noviembre de 2021.

El pasado 2 de septiembre, el joven antesalista consiguió su jonrón #40 como grandeliga. Y con esta redonda cifra, también consiguió una hazaña memorable en los registros del mejor béisbol del mundo.

De acuerdo con los registros de Winterball Data, el talentoso infielder se convirtió en el cuarto pelotero más joven en alcanzar esta cantidad de cuadrangulares en el 'Big Show'.

Mel Ott encabeza esta lista, tras lograrlo a sus 20 años y 208 días; el venezolano, Ronald Acuña Jr lo sigue, luego de conseguirlo a sus 21 años y 181 días; Eddie Mathews es el tercero en este grupo, conectando su cuadragésimo vuelacercas a sus 21 años y 322 días.

Por su parte, Caminero completa este apartado, tras alcanzar esta cifra a sus 22 años y 65 días. Asimismo, sus 40 jonrones lo hacen el segundo máximo jonronero de Rays de Tampa Bay en una misma temporada, persiguiendo la marca de Carlos Peña en el 2007 (46).