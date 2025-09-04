Resultados MLB: 3 de septiembre de 2025 (+video)

NOTAS RELACIONADAS
Una nueva jornada se efectuó en este "ombligo" de semana en el mejor beisbol del mundo y por la fase de campeonato que se está atravesando, hay que divisar cómo quedaron los resultados en este 3 de septiembre.
Lo cierto, es que extrañamente está fecha culminó un poco más temprano de lo habitual y en la mayoría de las series, los rivales se intercambio la fórmula ganadora.
Resultados de la MLB:
- Marlins de Miami 5-10 Nacionales de Washington
- Mets de Nueva York 2-6 Tigres de Detroit
- Rangers de Texas 0-2 Cascabeles de Arizona
- Orioles de Baltimore 7-5 Padres de San Diego
- Dodgers de Los Angeles 0-3 Piratas de Pittsburgh
- Azulejos de Toronto 13-9 Rojos de Cincinnati
- Guardianes de Cleveland 8-1 Medias Rojas de Boston
- Marineros de Seattle 4-9 Rays de Tampa Bay
- Angelinos de Anaheim 4-3 Reales de Kansas City
- Phillies de Philadelphia 3-6 Cerveceros de Milwaukee
- Medias Blancas de Chicago 4-3 Mellizos de Minnesota
- Bravos de Atlanta 5-1 Cachorros de Chicago
- Atléticos de Oakland 1-5 Cardenales de San Luis
- Yankees de Nueva York 7-8 Astros de Houston
- Gigantes de San Francisco 10-8 Rockies de Colorado.