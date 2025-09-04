Robert y Albert Suárez vivieron emotivo momento en San Diego (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Llegar a MLB es un logro excepcional para cualquier pelotero, ya que no muchos llegan a ese sitial de honor. Por ello, es sumamente extraño e increíble para una familia que dos hermanos se midan en un encuentro del mejor beisbol del mundo.

Eso sucedió este 3 de septiembre, en el compromiso que midió en Petco Park al local, Padres de San Diego, con Orioles de Baltimore. Por un lado, el de los anfitriiones, estaba Robert Suárez como cerrador, mientras que por el cuadro de Baltimore, se encontraba en el roster Albert Suárez.

Robert Suárez destacó sobre el montículo

Dentro del aspecto deportivo, Orioles de Baltimore venció 7-5 a Padres de San Diego, con una actuación de Robert Suárez como relevista, en la que trabajó una entrada de manera perfecta.

El cerrador no permitió carreras, ni le dieron hits el tiempo que estuvo sobre el montículo. Incluso, recetó un ponche y puso su efectividad en 2.90, consolidándose como uno de los mejores en su rol.

Mientras, en Orioles de Baltimore, Albert Suárez no vio acción, aunque en la temporada sí lo ha hecho, con par de actuaciones, en las que totalizó 4.2 entradas, dejando su efectividad en 1.92.

Un emotivo reencuentro entre hermanos

No obstante, lo deportivo quedó en segundo plano cuando ambos se vieron las caras en total hermandad, compartiendo un emotivo momento en el cual intercambiaron planillas para dejar registro de ese careo entre hermanos.

La propia MLB se hizo eco de ese momento, en el cual estuvieron presentes los umpires, publicándolo en sus redes sociales con un video que quedará para la historia del beisbol venezolano.