Ruddy Rodríguez está de luto por devastadora pérdida: "Te recordaré"

La artista se mostró muy afectada por la situación, recibiendo el apoyo de sus 1,3 millones de seguidores de Instagram 

Elvis González
Martes, 02 de diciembre de 2025 a las 11:07 am
Un dolor muy grande vive la querida y respetada actriz venezolana Ruddy Rodríguez. A través de Instagram, la artista posteó un video destrozada por la partida de ese amigo y compañero fiel que por años llenó su vida de muchas alegrías.

Duro dolor

Se trata de su perrito Charlie, a quien tuvo que dormir por una dolorosa enfermedad. En el clip Ruddy aparece con lágrimas y destrozada por tener que despedirse del animalito, quien estaba sufriendo.

La Miss Anzoátegui 1985 aseveró que entendió que su mascota necesitaba partir de este mundo, siendo una decisión que le costó mucho tomar.

“Te recordaré como uno de los seres más bello y noble que he conocido, me hiciste muy feliz durante 16 años 1/2 me reía con tus ocurrencias, locuras, un terremoto de energía”, escribió.

En este sentido, la protagonista de la exitosa novela “Niña bonita”, mostró algunos de los momentos más especiales que vivió con el animalito en la casa, en la playa nadando, paseos, dormido y hasta dándole besitos.

Un amor irremplazable

Para Rodríguez es un golpe muy fuerte y devastador, por lo que no quiere más mascotas, para no volver a atravesar el profundo dolor de tener que despedirlo, cuando llegue a una edad avanzada.

“Cuando te ibas de cacería y aventura, tantos países, tantas ciudades, lo que te faltaba era el pasaporte, te doy las gracias por estar en mi vida durante este tiempo, te amé y te amaré siempre mi compañero peludo, CHARLIE GAMIN”, comentó en el post.

Eduardo Rodríguez, Juan Carlos García, Viviana Gibelli, Michelle Badillo, Luciano D'Alessandro, Inés María Calero, Anna Vaccarella, Scarlet Ortiz, María Antonieta Duque, Albani Lozada, Marian Valero, Rosalinda Serfaty y Anna Beatriz Osorio, le dedicaron bonitas palabras de amor.

