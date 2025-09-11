Eduardo Serrano: Artistas lamentan la partida del respetado actor (+Mensajes)

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 11 de septiembre ha fallecido el querido y respetado actor venezolano Eduardo Serrano. El artista que regaló por muchos años entrega, profesionalismo y entretenimiento en grandes telenovelas nacionales, partió en la ciudad de Miami, tras una lucha en contra el cáncer.

Dura noticia

La noticia ha sido revelada por Magaly Serrano, la hija que el artista tuvo con la cantante y actriz Mirtha Pérez. con un video y un desgarrador mensaje, es como la también actriz ha dejado muy claro que el amor por su progenitor y legado, se quedan para siempre en su corazón.

“Este no es un adiós amor de mi vida. Este es un "nos vemos pronto mi estúpido amado, mi rey, mi vida, lo más bello que tiene la hija, mi amor. Pienso en tus 82 años y no puedo sino agradecer tu vida”, ha escrito Magaly.

Despedida

La publicación se ha llenado de comentarios de condolencias al galán que comenzó su carrera a temprana edad protagonizando en el año 1968 la novela “Simplemente María”, junto a Carmen Julia Álvarez, quien luego se convirtió en su esposa.

Leonardo Padrón, Orlando Urdaneta, Flor Núñez, Luis Olavarrieta, Alba Roversi, Elba Escobar y Julio Pereira, han escrito comentarios para la familia Serrano-Pérez. Además, recordaron momentos vividos con el actor en producciones importantes del país.

“Magaly, mi pesar se une al tuyo, Mirta, toda la familia y amigos, y todos sus admiradores que son todo un país y mas allá de las fronteras donde triunfo con su gran talento y su inolvidable caballerosidad, nos quedamos con su sonrisa por siempre”, ha escrito Flor Núñez.

Más comentarios

Gledys Ibarra, Flavia Gleske, Coraima Torres, Mariam Valero, Patty Oliveros, Mariaca Semprún y Claudia La Gatta, son otros que han escritos opiniones de adiós.

“Mi Magaly bellaaaaa lo siento mucho, que tristeza tan grande…no hay palabras en estos momentos tan difíciles. Mi amado Eduardo un caballero hermoso, un actorazo”, ha indicado Claudia La Gatta.