Revelan imágenes de Eduardo Serrano desde el hospital

El pasado viernes 8 de agosto, Magaly Serrano informó que, su padre Eduardo Serrano, se encontraba en un momento difícil de su vida tras luchar contra el cáncer que ya ha invadido varias partes de su cuerpo.

Según el relato de la también actriz, el primer actor sufre de un agresivo cáncer de células pequeñas en el pulmón y ya ha hecho metástasis en el cerebro. Asimismo, presenta otro foco cancerígeno en la vejiga, por lo que tuvieron que practicarle una nefrostomía.

El panorama ha sido tan complejo que, semanas después del anuncio, Serrano tuvo que ser hospitalizado en la ciudad de Miami para que recibiera atención médica directa por los malestares que le dejan las quimioterapias.

Eduardo Serrano luchó en el hospital

En un reciente post, su hija celebró que ya se iban a casa y, aprovechó de compartir algunas imágenes del criollo desde el hospital, asegurando que pronto estará mejor. Además, pidió a los seguidores que continúen con las oraciones y buenos deseos para su padre.

“Así de pronto, así de rápido puede ser tu regreso a la salud, a tu seguir caminando, a tu inigualable risa, nuestros momentos felices papito”, escribió en el post que acompaña con el tema “A tu regreso” en la voz de la venezolana Mariaca Semprún.

La publicación vino acompañada de momentos del artista dentro del centro de salud, compartiendo con su familia, descansando, sonriendo en medio del oscuro momento que viven y también el dolor de Magaly por el estado en el que está su progenitor.

El sueño de Eduardo

En la descripción, Magaly reveló que, su padre está escribiendo tres novelas, por lo que sueña con algún día poder presenciar el desarrollo de las mismas. Otro de sus deseos es volver a Venezuela, hecho que la familia confía que se dará.

“Este es solo el temporal y cruel paso del tiempo por nuestras vidas en estos dos meses. Nos queda la vida entera amor mío para ser felices y sanos. A recuperarte mi vida!!! No se pongan tristes que el va a regresar mas bello de lo que ya es!!”, agregó.

Para finalizar, ratificó: “Pidan por nuestro milagro por favor! Jesús ayudanos!! Los amo”.