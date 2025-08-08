Eduardo Serrano necesita ayuda económica por grave enfermedad

Suscríbete a nuestros canales

El primer actor venezolano, Eduardo Serrano necesita ayuda económica luego de ser diagnosticado con cáncer y estar en medio de un proceso médico complicado. Su hija Magaly, acudió a la buena voluntad de los venezolanos que han disfrutado del trabajo de su padre en la era dorada de la televisión venezolana.

Hace un mes el actor recibió la noticia de que tiene células cancerígenas en un pulmón, con metástasis en el cerebro, además de otro en la vejiga, por lo que se sometió a una nefrostomía. Su complejo cuadro clínico obligó a sus familiares a abrir un GoFundMe para recaudar fondos para las quimioterapias y procedimientos médicos que deben cubrir.

Para la familia no fue fácil tomar esta decisión y hacerlo público, sin embargo, contó con la aprobación del querido actor venezolano. En compañía de Mirtha Pérez, Magaly Serrano, su hija se mostró conmovida al dar la noticia.

“Ncesitamos recolectar una cantidad de dinero para que nos ayuden. Necesitamos una enfermera en casa… el único ingreso que tenemos en la casa es el de mi prometido. Requerimos de cosas especiales para tenerlo en casa, cómo para su próxima quimio”, explicó.

Noticia en desarrollo