Eduardo Serrano hospitalizado en Miami: "No se puede parar"

La salud del primer actor venezolano Eduardo Serrano, parece estar empeorando según nueva información ofrecida por su hija Magaly. A través de Instagram la también actriz, posteó un video desde un centro de salud en Miami, informando de la difícil situación.

Nueva información

Magaly comentó en el clip que el artista debe estar hospitalizado por unos cuentos días, ya que su estado es delicado, perdiendo mucha masa muscular y no puede mantenerse de pie.

“Para la segunda quimio he decidido dejarlo internado y ver que pueda tener más de control en la quimio. Cosas que me parece muy responsable, por más de que quiera tenerlo en casa conmigo, es lo mejor para él estar aquí”, comentó con cara de mucha preocupación.

Recordemos que hace semanas la mujer, fruto de la relación que tuvo Eduardo Serrano con la cantante y actriz Mirtha Pérez, había revelado que su progenitor presenta un agresivo cáncer de células pequeñas en el pulmón, que han hecho metástasis en su cerebro.

Oración y fuerzas

La criolla pidió a los fanáticos del primer actor oraciones y mensaje que lo ayuden a seguir luchando en la dura batalla contra la enfermedad, que ha cobrado la vida de tantas personas en el mundo.

“El proceso va lento, pero seguimos con fe, seguidos orando y seguimos pidiendo para que él se mejore y no sufra”, comentó.

El video se ha llenado de muchas opiniones de actores como Flor Núñez, Ivette Domínguez, Mari Carmen Regueiro, Alicia Plaza y Sonia Villamizar.