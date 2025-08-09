Artistas venezolanos unen fuerzas para ayudar a Eduardo Serrano

Suscríbete a nuestros canales

La noticia del cáncer de Eduardo Serrano ha unido a los artistas venezolanos por una buena causa, ayudar a la pronta recuperación del primer actor, querido por el público y sus colegas.

Fue su hija Magaly quien dio a conocer el estado de salud del protagonista de ‘Las Amazonas’, luego de enterarse de su diagnóstico de células cancerígenas en un pulmón, con metástasis en el cerebro, además de un tumor en la vejiga.

El complicado cuadro de salud de Eduardo Serrano obligó a su hija a solicitar ayuda económica para su padre a través de la creación de una cuenta GoFundMe, para recaudar 20 mil dólares y cubrir gastos.

Fue hace aproximadamente un mes cuando el primer actor venezolano se enteró de la enfermedad con la cual ahora batalla a sus 82 años de edad. Magaly, advirtió que por su estado no saldrá públicamente, sin embargo, ella es la vocera para dar cualquier información sobre él.

Artistas por Eduardo Serrano

La noticia corrió como pólvora en Internet y llegó a oídos de figuras emblemáticas de la televisión venezolana, quienes han replicado la información para ayudar a Eduardo Serrano, quien es uno de los actores más queridos por Venezuela debido a su amplia trayectoria.

En la publicación de la hija del criollo, se han destacado los de Carolina Perpetuo: “Fuerza y Fe Magaly, sé que no es nada sencillo, pero tampoco imposible ¡Tu padre es un Caballero de bien! El eterno galán de Vzla”, escribió.

Judith Vásquez: “Querida Magaly mis oraciones por la salud de tú hermoso papá y para ustedes. Mucha fortaleza, son momentos duros que van a superar en el nombre de Dios todopoderoso”.

Hilda Abrahamz: “Mucha luz de sanación”.

Carolina Tejera: “Mis oraciones y wow creo que mi sentir es el de miles. Padre y dios todo poderoso todo salga bien. Traté de dejarte un mensaje en directo y no pude. Las abrazo fuerte a las dos y sé que entre todos vamos apoyar a Eduardo. Dios primero y fe”.

Por su parte, otros que ha expresado su pesar y apoyo son, Jonathan Montenegro, Daniela Alvarado, Luis Olavarrieta, Andreina Álvarez, quienes han compartido la información.