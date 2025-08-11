Carmen Julia Álvarez y Mirtha Pérez apoyan a Eduardo Serrano tras diagnóstico de cáncer

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del viernes 8 de agosto, Magaly Serrano reveló que su padre, el actor venezolano Eduardo Serrano, padece de cáncer a los 82 años. La también actriz afirmó en un video que el artista sufre de un fuerte cáncer de células pequeñas en el pulmón que ya ha hecho metástasis en su cerebro.

La noticia dejó a los seguidores de Eduardo totalmente impactados, ya que su familia pide ayuda a través de la plataforma GoFundMe, con el objetivo de recaudar fondos para pagar todos los gastos médicos que requiere la enfermedad en Estados Unidos.

Apoyo de sus ex

Las muestras de amor y cariño no se han hecho esperar para el primer actor, en especial de quienes fueron sus amores en el pasado como Carmen Julia Álvarez y Mirtha Pérez, quienes han compartido video en redes sociales.

Carmen Julia con quien Eduardo vivió en matrimonio desde 1968 hasta 1975, posteó un video hablando de la situación y resaltando la dedicación de Magaly por ver a su progenitor en buen estado.

“Ella es una hija increíble y admirable. Todos con el amor que merece un ser humano como Eduardo. Es urgente y necesario, también con nuestras oraciones. Todos debemos unirnos con dinero y oraciones para la mejoría de mi amado Eduardo”, dijo en el clip.

Mensaje de Mirtha

Por su parte, Pérez la exitosa intérprete de “La Nave del olvido”, ha estado al lado de su hija apoyándola en cada mensaje y video de Instagram.

La artista posteó un video hablando de la situación y pidiendo todo el apoyo posible para Serrano pueda salir de la enfermedad lo más pronto posible.

“Muchas Gracias por sus deseos y oraciones! La difusión es también una generosa y gran ayuda. Todo suma. Que tengan un buen de Bendiciones a todos ustedes y todos los suyos”, dijo en un clip.