Eduardo Serrano: ¿Qué tipo de cáncer padecía el actor?

La tarde del viernes 8 de agosto, Magaly Serrano, hija del primer actor Eduardo Serrano, informó en su perfil de Instagram oficial que, desde hace un mes, su progenitor de 82 años de edad, padecía de cáncer.

Esta noticia resultó ser un balde de agua fría para sus seguidores, amigos y colegas, quienes no tardaron en sumarse a la noble causa para colaborar con el GoFundMe que habilitó su familia con el fin de recaudar fondos para cubrir los altos costos médicos que requería dicha enfermedad.

¿Qué cáncer atacó a Eduardo Serrano?

De acuerdo a lo explicado por la también actriz, Eduardo sufría de un agresivo cáncer de células pequeñas en el pulmón que ya había hecho metástasis en su cerebro, además de presentar otro foco cancerígeno en la vejiga, situación que se complicó hasta el punto de necesitar una nefrostomía.

Magaly reveló que, la enfermedad se detectó en julio y que este duro diagnóstico puso en jaque a la familia, motivándola a iniciar una campaña solidaria en GoFundMe.

En su emotiva intervención, la artista describió a su padre como un hombre que dedicó décadas a llevar alegría y consuelo al público venezolano. “Hoy, humildemente, les pedimos que nos ayuden a devolverle un poco de todo lo que él ha dado”, rogó.

Eduardo perdió la batalla

Luego de haber estado hospitalizado por complicaciones derivadas de su enfermedad, el primer actor regresó a su casa. Este 11 de septiembre a las 05:30 de la mañana, lamentablemente, falleció en la ciudad de Miami.

"Este no es un adiós amor de mi vida... Este es un 'nos vemos pronto mi estúpido amado, mi rey, mi vida, lo mas bello que tiene la hija, mi amor' Pienso en tus 82 años y no puedo sino agradecer tu vida: Fuiste el mejor hijo y hermano: Obediente, entregado, amoroso, respetuoso", escribió profundamente dolida.

En la misma descripción con la que acompañó el video en el que recopiló bellos momentos del caraqueño, añadió: "Te voy a extrañar... Dios solo sabe cuánto!!! Tu amor queda como una huella imborrable en cada uno de nosotros. Te amo mi rey, nos vemos cuando sea para siempre en un rato".

Figuras del entretenimiento como Alba Roversi, Gledys Ibarra, Luis Olavarrieta, Coraima Torres, Leonardo Padrón, Elba Escobar y Julio Pereira, se pronunciaron ante la fatídica noticia y, enviaron sus condolencias a la familia.