LVBP: Estos fueron los resultados de la jornada de este sabado

La jornada sabatina de la LVBP nos dejó cambios en la tabla de posiciones de cara a la recta final de temporada regular. Los Bravos de Margarita se mantienen en el primer lugar mientras que los Leones a pesar de su victoria no pudieron abandonar el sótano.

Bravos no cede terreno

El conjunto insular venció 4-2 a los Tiburones de La Guaira apoyados de una buena salida de Félix Doubront y un cuadrangular de Carlos Pérez.

Leones sumó segunda victoria en fila

En Barquisimeto, los Leones del Caracas vencieron por la mínima a los Cardenales de Lara 7 a 6. Wilmer Font sumó su tercera victoria al trabajar cinco entradas permitiendo dos carreras limpias.

Magallanes se acerca a puestos clasificatorios

Los Navegantes del Magallanes se llevaron una importante victoria en Maracaibo al imponerse 4 a 1 a las Águilas del Zulia.

Infante fue el héroe

En Puerto La Cruz, los Caribes de Anzoátegui dejaron en el terreno a los Tigres de Aragua en el décimo inning con un cuadrangular de Diego Infante para darle el triunfo a La Tribu 9 a 6.