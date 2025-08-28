Hija de Eduardo Serrano comparte imágenes inéditas en medio de su delicado estado

Suscríbete a nuestros canales

El estado de salud del primer actor venezolano Eduardo Serrano es delicado, por tal motivo su hija Magaly compartió algunos momentos memorables de su padre en medio de su lucha para salvar su vida.

“Esperando tener muchos más momentos así papito. Pronto con el favor de Dios.

Rezando a Dios por tu sonrisa, por más tiempo a tu lado, Te amo”, escribió la también actriz. La publicación la acompañó con una recopilación de imágenes de su padre cuando estaba lleno de vitalidad.

Para la familia de Eduardo Serrano estas últimas semanas han sido complicadas por el diagnostico de cáncer que recibió hace a penas un mes. Desde entonces, su vida cambió drásticamente sometiéndose a quimioterapias y tratamientos para contrarrestar la enfermedad.

Magaly afirmó que no mostrará a su padre por el estado en el cual se encuentra, sin embargo, constantemente ha actualizado cómo avanza el proceso.

Actualización del estado de salud de Eduardo Serrano

Fue hace pocos días la hija del primer acto informó que se encuentra hospitalizado en Miami, ya que su estado es delicado, ha perdido mucha masa muscular y no puede mantenerse de pie.

Recordemos que hace semanas la mujer, fruto de la relación que tuvo Eduardo Serrano con la cantante y actriz Mirtha Pérez, había revelado que su progenitor presenta un agresivo cáncer de células pequeñas en el pulmón, que han hecho metástasis en su cerebro. Hasta el momento se desconoce mayor información.

Ayuda para Eduardo Serrano

Cuando se dio a conocer la noticia del cáncer de Eduardo Serrano, sus familiares solicitaron ayuda económica para cubrir los gastos del tratamiento médico.

Sin haber pasado mucho tiempo, se replicó la publicación en la cuenta de GoFundMe creado para los fondos, con ello, la ayuda fue llegando, sin embargo, en medio de esta nueva etapa, la familia continúa esperando de los buenos corazones.