Mirtha Pérez la tercer en discordia entre Carmen Julia Álvarez y Eduardo Serrano

Suscríbete a nuestros canales

Luis Olavarrieta ha realizado un trabajo especial sobre la impecable carrera artística del primer actor Eduardo Serrano. Un video posteado en YouTube, que cuenta una historia que muchos no conoce sobre Carmen Julia Álvarez, Mirtha Pérez y el criollo.

Carmen Julia, ícono de la televisión venezolana, sostuvo por varios años una relación con Serrano, al punto de que sellaron su amor frente a Dios, en una boda transmitida a todo el país, siendo la primera televisada.

Recuerdo de doloroso de Carmen

Aunque compartieron éxitos personales y laborales al trabajar como pareja en varias telenovelas, el amor no duró para siempre.

Según Álvarez el motivo de su separación con Eduardo, fue por la cantante y actriz Mirtha Pérez, la intérprete de la "La Nave del Olvidó".

La mamá de Daniela Alvarado, contó a Olavarrieta que había escuchado de los rumores de relación entre Mirtha y Eduardo. Sin embargo, un día fue hasta la casa de la cantante para constatar que los rumores eran cierto, poniendo punto y final al matrimonio.

“Mirtha era una mujer conocida, y yo no me creía que estaban juntos, no me creían lo que la gente decía. Todo empezó a salir en la prensa, hasta que un día los veo juntos. Fue a la casa y toque el timbre y salió Eduardo, fue una serie de telenovela, pero ahí terminó todo”, comentó la actriz.

Mirtha habla

Pérez fue mi clara en recordar el día que vio a Eduardo por primera vez y él se sentó a su lado, como una gran compañía que le indicó que era el hombre de su vida.

Dice que fue una conexión a primera vista, comenzando una relación que duró años y creció con la llegada de Magaly, la hija en común de ambos.

Para Carmen Julia su corazón sanó y perdonó con el tiempo, siendo cercana al matrimonio de Mirtha y Eduardo. Incluso, en el clip aparece Daniela Alvarado contando que vivió momentos de mucho cariño con Magaly.