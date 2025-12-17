LVBP: Asdrúbal Cabrera supera las expectativas en su primer año como mánager

Suscríbete a nuestros canales

El conjunto de los Caribes de Anzoátegui se ha dado la tarea de ir contra muchos pronósticos previos a la temporada 2025-2026 que daban a La Tribu como uno de los equipos eliminados. Cuando entramos a la recta final de la ronda regular, los dirigidos por el mánager novato, Asdrúbal Cabrera, se mantienen en el segundo lugar de la tabla con dos juegos por encima de .500 y con buen rumbo al Round Robin.

“Sigue siendo un reto”, declaró Cabrera. “Tu te pones a ver la tabla de posiciones y todavía está bastante apretada, aquí nadie está asegurado, sigue siendo un reto bastante grande y hay que tratar de seguir haciendo las cosas bien para estar en enero”.

“La clave para nosotros es mantenernos saludables en el terreno. Tenemos un buen equipo, hay que salir a hacer las cosas bien en el terreno, tratar de jugar lo más limpio posible, sin cometer tantos errores para conseguir las victorias”.

Actualmente los Caribes poseen récord de 24-22 y buscan dejar atrás tres temporadas consecutivas sin clasificar al Round Robin. Apoyados de una ofensiva que ha sabido producir con gente en circulación, siendo el equipo que más carreras ha traído en esa situación con 211.

Si el conjunto oriental concreta la tarea de acceder a tierra prometida, el nombre de Asdrúbal Cabrera estará sin dudas en las conversaciones para el premio al Mánager del Año, aunque ha admitido que no es algo que le quite el sueño.

“Para mí lo más importante es clasificar, yo siempre fui un pelotero de equipo, para hacer las cosas bien los 34 jugadores del roster tienen que estar en la misma página y gracias a Dios lo hemos estado”.