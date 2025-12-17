La Copa del Rey ya tiene a sus primeros clasificados a octavos de final

Suscríbete a nuestros canales

La Copa del Rey inició su fase de dieciseisavos de final con encuentros llenos de intensidad y emociones. Para la jornada de este martes, tres juegos se vivieron a través de las pantallas de Meridiano Televisión, la casa de los especialistas en deportes.

La Coruña sueña en grande

El RC Deportivo La Coruña hizo respetar Riazor y luego de 10 años regresó a unas instancias de octavos de final en la Copa del Rey. Esto sucedió luego de ir de menos a más para imponerse por 1 a 0 al Mallorca.

La primera mitad no gozó de mucha actividad, pero tras el descanso las cosas cambiaron por completo. El conjunto de casa generó varias jugadas de peligro con remates desde la frontal y también por vía aérea. Al final, el canterano Noé Carrillo liquidó a los baleares al 84' tras empujar la esférica al fondo de la red luego de un rechace que había pegado en el poste.

Valencia cumplió con sus deberes

El Valencia se coló con solvencia a los octavos, algo que a su vez les permitió tomar un respiro del mal momento que viven en LaLiga. Y es que en su visita a El Molinón, casa del Sporting de Gijón, les salió todo a la perfección para imponerse por 0 a 2.

En cuestión de tres minutos ya contaban con ventaja gracias al tanto de Lucas Beltrán, quien no desaprovechó un rechace rival para extender su racha goleadora en la Copa del Rey. Ya en el complemento, al 47', Raba anotó un magistral gol desde la frontal para dejar cifras definitivas.

Sufrida victoria de la Real Sociedad

Si bien la Real Sociedad dejó otra pobre imagen en cuanto a lo futbolístico, al final pudieron concretar su pase a los octavos de final de la Copa del Rey. Todo se desarrolló en un partido de tú a tú en casa del Eldense, lo que dejó un resultado ajustado de 1 a 2 para los txuri-urdin.

Los goles llegaron en la recta final del compromiso, luego de intensas llegadas en ambos lados del campo. Luka Sucic abrió el grifo para los vascos, pero en cuestión de 90 segundos igualó Nacho Quintana para los de casa. Sin embargo, en tiempo de reposición 90+5', Pablo Marín le dio el pase a la Real con un gol agónico.