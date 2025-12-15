Fútbol Español

Real Madrid vuelve a la Copa del Rey: cómo y dónde ver el partido gratis en Venezuela

La Copa del Rey disputará la eliminatoria de 32 esta semana. Mira los mejores juegos por Meridiano Televisión

Por

Meridiano

Lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 12:06 pm
Real Madrid vuelve a la Copa del Rey: cómo y dónde ver el partido gratis en Venezuela
Real Madrid debuta en la Copa del Rey / FOTO: Cortesía
Por Andrea Matos Viveiros

La emoción del fútbol español en Venezuela continúa desde este martes 16 de diciembre con la eliminatoria de 32 de la Copa del Rey. Durante los próximos tres días, los mejores equipos de España pelearán en partidos decisivos para la próxima etapa. Disfrútalos en señal abierta de Meridiano Televisión, y también vía streaming por SimplePlus, InterGo, Netuno Go y ABA TV Go. El Real Madrid, además, hará su debut en la competición y podrás verlo por el canal de los especialistas en deportes.

Calendario de juegos: Eliminatoria de 32

Martes 16/12 RC Deportivo vs Mallorca. Antesala 1:30p.m. Inicio 2:00p.m.

                          CD Eldense vs Real Sociedad. Antesala 3:30p.m. Inicio 4:00p.m.

                           Real Sporting de Gijon vs Valencia. Antesala 3:30p.m. Inicio 4:00p.m. Sólo vía streaming meridiano.net/meridianotv.

 

Miércoles 17/12 Real Racing Club vs Villarreal. Antesala 1:30p.m. Inicio 2:00p.m.

                              CF Talavera de la Reina vs Real Madrid. Antesala 3:30p.m. Inicio 4:00p.m.

 

Jueves 18/12 Ourense CF vs Athletic Club. Antesala 1:30p.m. Inicio 2:00p.m.

                         Real Murcia CF vs Real Betis. Antesala 3:30p.m. Inicio 4:00p.m.

No te pierdas a tu equipo favorito en la eliminatoria de 32 de la Copa del Rey en vivo, y gratis para Venezuela, a través de Meridiano Televisión.

Lunes 15 de Diciembre de 2025
Fútbol