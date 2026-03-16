Ousmane Dembélé sale al paso a los rumores de su salida del PSG

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El nombre de Ousmane Dembélé volvió a ser noticia en Francia. No precisamente por su Balón de Oro ni por una actuación estelar con su PSG, más bien porque el propio jugador francés salió al paso a los rumores que lo señalan recientemente.

Para entrar en contexto, antes de apuntar a las palabras del 'mosquito', hay que decir que su agente Moussa Sissoko, fue visto en Madrid en una una reunión con el director deportivo del City, Hugo Viana, lo que abrió cualquier tipo de especulación sobre una posible marcha del cuadro parisino.

Y es que se puso sobre la mesa si el conjunto de la Premier League estaba detrás de los servicios del jugador y ponerle a las órdenes de Pep Guardiola.

Ahora bien, tras ese tema en los telediarios deportivos de París, el extremo decidió hablar y mantener la calma en los seguidores del club, que se pensaban lo peor sobre una eventual marcha.

¿Qué dijo Ousmane Dembélé?

Antes de estas declaraciones ya el propio periodista Fabrizio Romano había negado estas especulaciones, apuntando que la reunión no incluyó negociaciones por el el Balón de Oro.

"No hay motivos para no renovar", dijo 'Dembouz', al tiempo que agregó: "Pero yo no soy quien toma las decisiones; las conversaciones sobre mi contrato son entre el club y mi agente. No he participado en eso desde el inicio de mi carrera".

En la prensa francesa ya se deja caer que tanto el entorno de Ousmane Dembélé y PSG ya están dando entrada a las negociaciones para una eventual renovación de contrato, que extienda el vínculo por más años con la institución.