Regresa a La Rinconada el estratega que alcanzó victorias selectivas junto a Emisael Jaramillo y Ángel Castillo

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El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) oficializó la programación para este domingo en el Hipódromo La Rinconada. La jornada consta de un total de 12 compromisos de alto nivel que prometen emociones para la afición. Como es costumbre, el tradicional juego del 5y6 nacional ocupa un lugar central en la cartelera, el cual iniciará formalmente a partir de la séptima carrera del orden.

Un retorno esperado por la afición: La Rinconada

Más allá de las apuestas y la velocidad, el foco de atención de los especialistas recae sobre un nombre propio: José Rafael Rojas. El experimentado entrenador reanuda su actividad profesional en el principal recinto hípico del país, un hecho que la comunidad hípica celebra con entusiasmo. Rojas Fuenmayor es un profesional que encarna la máxima de que la calidad prevalece sobre la cantidad en el exigente mundo del entrenamiento.

Su vínculo con los ejemplares purasangre de carreras nació en la infancia. Como hijo del recordado caballerizo Rafael Rojas, creció entre las cuadras de figuras legendarias como Domingo Noguera Mora y Julio Ayala. A pesar de que cursó estudios universitarios en el área de la economía, la pasión por el entrenamiento fue superior y lo condujo de vuelta al óvalo de Coche en el año 1987.

Trayectoria y temple de un preparador meticuloso

Rojas pertenece a la promoción "Carlos Morales Salas" de 1992. Forjó su temple y reputación en el Hipódromo de Valencia, escenario donde conquistó sus primeros éxitos en pruebas selectivas gracias al ejemplar Sun Player. Tras su debut en La Rinconada en 1995, consolidó una imagen de preparador detallista y eficaz. En su historial de triunfos resaltan nombres de la talla de Radiance y Soul Provider, piezas fundamentales que ratificaron su pericia en el acondicionamiento físico de los atletas equinos.

A lo largo de su carrera, el estratega estableció alianzas ganadoras con jinetes de la élite mundial, entre quienes destacan Emisael Jaramillo, Ángel Alciro Castillo y José Javier Zerpa. En esta nueva etapa, el preparador encara el desafío con la determinación que lo caracteriza y con el objetivo claro de recuperar su espacio en el recinto de ganadores.

El compromiso para la reunión trece

Para esta jornada dominical, el equipo de Rojas presenta una sola carta, pero con la capacidad necesaria para dar el golpe de gracia en el cierre de la jornada:

Lady Monique (USA): La yegua importada verá acción en la duodécima competencia del programa, prueba que representa la sexta válida del 5y6 nacional.

La expectativa es máxima. El público hípico seguirá de cerca cada movimiento de los presentados por este entrenador en su regreso triunfal. Con la mesa servida y la emoción del 5y6 como telón de fondo, La Rinconada se prepara para una tarde que combina la historia de sus protagonistas con la adrenalina de la competición de alto nivel.