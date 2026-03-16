Chappell Roan y sus hermosas palabras para Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La cantante y compositora estadounidense Chappell Roan realizó una presentación de altura en el Lollapalooza 2026, en el que no dudo en mencionar a Venezuela. Con gran emoción la colorida artista, destacó que una joven criolla es parte de su banda.

Amor por Venezuela

Roan estaba en el escenario deleitando a los presentes con los éxitos más grandes de su carrera, cuando en un momento nombró a Venezuela, despertando gritos y aplausos en el público.

Con mucha emoción la intérprete dijo que ama el país caribeño y que su guitarrista Andrea Ferrero es venezolana.

“Te amo Venezuela, Andrea es de Venezuela”, dijo con la mano en su corazón, demostrando que sabe y conoce del país.

Aunque la artista de 28 años no ha incluido a Venezuela como parte de su exitosa gira musical, posee un gran número de fanáticos que la siguen por sus canciones como “Good Luck baby”, “Pink pony club”, “Pictura You”, entre otras.

Una artista integral

La estadounidense es todo un referente no solo por su música, sino por el estilo diferente que tiene con exagerados maquillajes, pelucas y vestuarios, en su mayoría inspirado en las Drag Queens y payasos.

Su música ha escalado en todo el mundo, teniendo una enorme cantidad de fanáticos y ganando en el 2025 el Grammy a Mejor Artista Revelación del Año.