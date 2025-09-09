Carmen Julia Álvarez se reúne en familia con Emma Rabbe antes de su ida del país

Suscríbete a nuestros canales

No cabe duda que Emma Rabbe sigue disfrutando su estancia en Venezuela luego de haber migrado a Canadá hace más de una década. Ahora, en un nuevo capítulo de su viaje se reunió con Carmen Julia Álvarez.

Por medio de Instagram, la actriz venezolana compartió el grato momento que pasó en familia junto a su colega y amiga, en donde también figuró el animador Leonardo Villalobos.

“Sin duda alguna uno de los momentos más atesorados, y es que compartir entre familia y amigos es demasiado rico. Cada uno más loco q el otro… la pasamos super rico”, comentó la intérprete de Tza Tza Lanz en “Mi Gorda Bella”.

Emma, presumió de una sopa prepara por la propia Daniela Alvarado, incluso bromearon con abrir un local en Ottawa.

La relación entre Emma Rabbe y Carmen Julia Álvarez

Como muchos saben, Carmen Julia Álvarez mantuvo una relación por años con Daniel Alvarado, fruto de su amor nacieron Daniela y Carlos Daniel. Luego de muchos años de relación, el querido actor inicia un amorío con Emma Rabbe, con quien tuvo tres hijos.

Aunque muchos pensaran que la que relación entre ambas estrellas venezolanas fue distante por el amor de Daniel, esto fue todo lo contrario. Las dos cosecharon una gran amistad, incluso unieron a ambas familias en varias oportunidades.

En la entrevista con Luis Olavarrieta, la exreina de belleza explicó que fue el amor que logró unirlos como una sola familia.