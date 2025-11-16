Fuerza y corazón: El Relámpago desafía la adversidad y triunfa en el Chiquinquirá machos a pesar de perder la fusta

Suscríbete a nuestros canales

La Reunión 44 de la temporada 2025 en el Hipódromo La Rinconada clausuró su cartelera selectiva con la disputa de la edición número 60 del Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá, en su versión para machos. Nueve purasangres de tres y más años, nacionales e importados, se midieron en la distancia de 1.200 metros por una bolsa de $100.000 en premios especiales.

El ejemplar El Relámpago (hijo de Mr. Defence) se llevó la victoria en un emotivo final, demostrando gran gallardía en su reaparición, tras 133 días sin competir.

Duelo en el Inicio y Aparición de Dificultades: La Rinconada

Desde la partida, El Relámpago y el tordillo Invader, conducido por el aprendiz Ángel Ybarra, saltaron entre los primeros y establecieron un fuerte duelo en los metros iniciales. En un pelotón compacto, avanzaban el importado Ekati King con Robert Capriles y Gran Alabama.

La lucha por la punta produjo parciales rápidos: la primera curva se pasó en 27.3 segundos, seguida de 53.1 para los 800 metros. Al girar la última curva, se produjo un momento dramático. El jinete Yoelbis González, quien montaba a El Relámpago, empleó todos sus recursos para dominar a Vermelho en la punta, pero en pleno esfuerzo, la fusta se le cayó de las manos en los 300 finales.

Corazón de Campeón en la Reaparición: Reunión 44

A pesar de la pérdida del implemento y el largo período de inactividad, el pupilo del Stud “Perseverancia” mostró una gran valentía y continuó su avance. El Relámpago cruzó la meta en ganancia, y es capaz de contener la fuerte arremetida de Ekati King (Usa) por la parte externa y a un Vermelho que, con la monta de Iván Finol, nunca claudicó.

El tiempo final para el recorrido de 1.200 metros fue de 75.1 segundos exactos (1:15.10). El dividendo a ganador en taquilla se ubicó en Bs. 246,04.

La pizarra oficial la completaron Ekati King en el segundo puesto, Vermelho en el tercero, Invader en el cuarto y Gran Alabama cerró las cinco primeras posiciones.

El nacido y criado en el Haras La Primavera, hijo del semental Mr. Defence en la yegua Srat. Andrea, se confirma como un ejemplar de gran clase. Con esta demostración de fuerza y velocidad, El Relámpago supera los detalles físicos que lo mantuvieron al margen y marca un regreso triunfal a la élite del hipismo. Ahora tiene record de siete actuaciones para cinco triunfos.