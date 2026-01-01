Este es el récord de Henry Blanco en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) ha sido testigo de una hazaña sin precedentes. Henry Blanco, una figura emblemática tanto dentro como fuera del diamante, ha consolidado su nombre en los libros de récords de la pelota invernal. Su trayectoria reciente no solo destaca por la consistencia, sino por una capacidad única para transformar equipos y llevarlos a la instancia definitiva de manera consecutiva.

El histórico registro de tres finales consecutivas con distintos equipos

El logro más impresionante de Blanco en el último lustro es, sin duda, su presencia constante en la etapa decisiva del torneo. Henry Blanco se convirtió en el primer mánager en la historia de la LVBP en dirigir en tres finales consecutivas con equipos diferentes, un hito que demuestra su versatilidad y liderazgo estratégico.

Esta racha comenzó con los Tiburones de La Guaira en la temporada 2022-2023, continuó con los Cardenales de Lara en la 2023-2024 y alcanzó su punto máximo en la 2024-2025, donde finalmente logró alzarse con el título de campeón al mando del conjunto crepuscular. Esta capacidad de adaptarse a distintas nóminas y filosofías de juego lo posiciona como uno de los estrategas más efectivos de la era moderna. En su etapa como timonel en la LVBP, Blanco exhibe récord de 260-270, incluyendo rondas regulares, round robin y finales.

Más allá de las apariciones en finales, los números de Blanco respaldan su estatus de mánager de élite. Durante su paso por Cardenales de Lara, dirigió un total de 155 encuentros entre temporada regular y postemporada, dejando un balance de 92 victorias y 63 derrotas. Este registro se traduce en un impresionante 59.4% de efectividad, una cifra que pocos estrategas logran mantener en una liga tan competitiva y volátil como la venezolana.

Dominio en la temporada regular y liderazgo sólido

En las últimas tres rondas regulares, Blanco acumula un récord de 95-75, sumando más triunfos que cualquier otro dirigente en el mismo periodo. Su estilo de juego, caracterizado por la agresividad en las bases y un manejo impecable del pitcheo, permitió que equipos como Lara establecieran marcas notables, incluyendo temporadas de gran dominio ofensivo y velocidad en las almohadillas.

El regreso a casa y un futuro prometedor

Tras su exitoso paso por Barquisimeto, el destino ha llevado a Henry Blanco de vuelta a la organización que le dio su primera oportunidad como estratega: los Bravos de Margarita. Con una extensión de contrato por tres temporadas, que lo vincula al equipo insular hasta la zafra 2028-2029, Blanco asume el reto de guiar a la franquicia hacia su primer campeonato histórico, dando ya el primer paso, terminando en el segundo lugar de la tabla durante la ronda regular. El "Capitán" ha dejado de ser solo un referente detrás del plato para convertirse en el mánager a batir en Venezuela.