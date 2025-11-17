El duelo entre Leones y Tigres se atrasó por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas y Los Tigres de Aragua iban a comenzar la sexta entrada, pero el encuentro fue detenido debido a la fuerte lluvia que azotó al estadio José Pérez Colmenares, por lo que los árbitros indicaron colocar la lona en el infield.

Ambas novenas se mantienen a la expectativa, al igual que los umpires, para determinar si el encuentro se puede reanudar cuando cese el mal tiempo.

En caso de que se mantengan las malas condiciones climáticas y el estadio no quedé acto, para continuar el choque, los "Bengalíes" serían los ganadores, motivado a que ya era juego legal entre estas novenas y los dirigidos por Oswaldo Guillén ganaban 5 carreras por 0 al inicio del sexto tramo.