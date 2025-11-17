LVBP

El duelo entre Leones y Tigres se atrasó por esta razón

Por

Neyken Vegas
Domingo, 16 de noviembre de 2025 a las 09:10 pm

Los Tigres están derrotando parcialmente a Leones en Maracay

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas y Los Tigres de Aragua iban a comenzar la sexta entrada, pero el encuentro fue detenido debido a la fuerte lluvia que azotó al estadio José Pérez Colmenares, por lo que los árbitros indicaron colocar la lona en el infield.

NOTAS RELACIONADAS

Ambas novenas se mantienen a la expectativa, al igual que los umpires, para determinar si el encuentro se puede reanudar cuando cese el mal tiempo. 

En caso de que se mantengan las malas condiciones climáticas y el estadio no quedé acto, para continuar el choque, los "Bengalíes" serían los ganadores, motivado a que ya era juego legal entre estas novenas y los dirigidos por Oswaldo Guillén ganaban 5 carreras por 0 al inicio del sexto tramo.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Carreras LVBP NFL
Domingo 16 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol