LVBP: Leones sufre baja para su choque ante Tigres

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador derecho Erick Leal, uno de los brazos más confiables en la rotación de los Leones del Caracas, no podrá realizar su apertura programada para hoy frente a los Tigres de Aragua, debido a un cuadro viral que afecta su estado de salud. La información fue confirmada por el equipo capitalino.

Leal en cuatro aperturas acumula 18 ponches en 19 entradas con récord de 1-1 y WHIP de 1.26. El encargado de lanzar las serpentinas por los melenudos será el derecho Mikell Manzano.

Ambos conjuntos están urgidos de victorias, Leones atraviesa una seguidilla de tres derrotas en fila mientras que los bengalíes se vieron desplazados del primer lugar al sufrir seis perdidos de manera consecutiva a medio juego del primer lugar.