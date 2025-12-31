Kylian Mbappé encienden las alarmas en el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Kylian Mbappé estará de baja durante aproximadamente tres semanas. El delantero del Real Madrid continúa arrastrando problemas en la rodilla que le han impedido recuperarse con normalidad, lo que supone un nuevo contratiempo para el conjunto blanco en un tramo exigente de la temporada.

Una resonancia magnética realizada este miércoles ha confirmado las peores previsiones, certificando que el futbolista no podrá estar disponible a corto plazo, de acuerdo con el reporte de los Servicios médicos del club. La ausencia de Mbappé obliga al cuerpo técnico a replantear el ataque del equipo mientras se sigue de cerca la evolución de su lesión.

Tomando en cuenta que el delantero se ha convertido en el jugador más determinante en la presente temporada, la baja representa un pérdida considerable para los madridistas, quienes volverán a la acción por La Liga el próximo domingo 4 de enero contra Real Betis en el Santiago Bernabéu.

Kylian Mbappé es duda contra Atlético de Madrid

Además del primer compromiso complicado para los blancos en la competición local, el atacante francés podría en baja para el desafío por la Supercopa de España ante Atlético de Madrid, que está pautado para el jueves 8 de enero en Arabia Saudí.

Según el diario L'Equipe, Mbappé jugó con molestias en su rodilla los últimos partidos ligueros. Aunque en primera instancias las dolencias no parecían graves, los merengues se han preocupado por el estado de su principal figura y han decidido parar por los siguientes semanas hasta recuperarse al tope de sus condiciones.

En lo que va de temporada, el francés se ha afianzado como el principal artillero de la Casa Blanca, siendo líder anotador en La Liga con 18 goles y cuatro asistencias en 18 partidos y máximo anotador en la UEFA Champions League con nueve tantos en cinco desafíos.