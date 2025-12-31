Liga Endesa: Así va el historial entre el Real Madrid y Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

La historia del Real Madrid y Barcelona traspasa las disciplinas con el "Clásico", que muestra la verdadera rivalidad entre ambas franquicias no nada más en el fútbol, sino también se ha convertido en un platillo fuerte en el tabloncillo. Apenas arranque el 2025, merengues y blaugranas serán los encargados de reanudar las acciones en jornada correspondiente a la Liga Endesa, el próximo domingo 4 de enero.

La Casa Blanca y azulgranas se enfrentarán por segunda vez en la vigente campaña, después de la victoria contundente de los madridistas (101-92) en la Euroliga el pasado 11 de noviembre. En esta oportunidad, ambos quintetos chocarán por primera vez en la actual edición en la Liga ACB, donde los actuales monarcas tienen dominio absoluto en la 2025-26 con récord casi perfecto de 12 triunfos y un revés.

Pese a que han perdido dos de los últimos tres compromisos, el Barça ha logrado enderezar su rumbo en su presente desempeño con la llegada del coach Xavi Pascual. El dirigente tendrá la oportunidad de consolidar a su equipo en los primeros cinco puestos y mejorar el registros histórico del club frente al Real Madrid en la competición local.

Historial entre Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid llegará inspirado al enfrentamiento contra los de Cataluña, luego de afianzarse en la cima de la Liga Endesa con victoria (91-80) ante Murcia. Además de eso, los merengues van con la posibilidad de mejorar su marca de por vida ante los culés desde el Movistar Arena.

Previo al venidera encuentro, la tropa de Sergio Scariolo está por encima con 72 juegos ganados por 64 de los blaugranas en duelos históricos en la Liga ACB. Aunque en la Copa del Rey los azulgranas tienen dominio (39-22), los madridistas han sacado su poderío en su máximo expresión en el torneo doméstico. No termina ahí para los blancos, ya que también presenta una superioridad en la Postemporada Endesa con 46 lauros sobre 41.