El increíble cambio del Barcelona desde la llegada de Xavi Pascual

El Barcelona parecían encaminados a una de sus peores temporadas después de unos primeros meses bastantes lamentables bajo la conducción de Joan Peñarroya. Sin embargo, el equipo ha dado un giro completo, recuperando el respeto en Europa y transmitiendo una ilusión renovada.

Desde el regreso de Xavi Pascual al banquillo, el conjunto azulgrana ha cambiado por completo su imagen y ha empezado a encadenar victorias, sumando ya seis triunfos consecutivos. La transformación es evidente y el equipo parece estar recobrando su confianza en cada partido, consolidando la esperanza de un proyecto sólido y competitivo.

En su presentación más reciente, los azulgranas superaron de forma contundente (85-69) a París para consolidar su sexto triunfo corrido y la tercera en fila en la Euroliga. Desde que asumió las riendas, el dirigente español colecciona un récord inmejorable con récord de siete juegos ganados y solo un revés, provocando que el quinteto se encuentre tercera en la Turkish Airlines Euroleague y séptimos en la Liga Endesa.

Xavi Pascual recupera la identidad del Barcelona

Xavi Pascual, con su experiencia y visión táctica, ha logrado devolver la motivación y el espíritu de lucha al Barça. Aunque originalmente pensó que necesitaría al menos dos meses para implementar por completo su estilo de juego, la reacción del equipo ha sido sorprendentemente rápida. En tan solo un mes, los blaugranas están mostrando su mejor versión en años, con un juego más dinámico, organizado y agresivo.

En estos primeros ocho compromisos de Pascual al frente de los culés, el conjunto presenta una diferencia de puntos bastante favorable de +117, con récord de siete victorias y una caída, teniendo ese único revés contra Anadolu Efes por solo un punto.

Con el equipo en un momento de plena confianza, el aficionado culé empieza a soñar nuevamente con grandes objetivos. El regreso de Xavi Pascual no solo ha cambiado la imagen en el campo, sino que ha revitalizado a toda una afición que, tras varias temporadas de incertidumbre, ve en este Barça un equipo capaz de competir al más alto nivel en Europa y en todas las competiciones.