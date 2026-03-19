¿Chiky Bombom y Carlos Adyan fueron despedidos de Telemundo?

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Rumores aseguraban que Chiky Bombom y Carlos Adyan estaban guindando en la cuerda floja de “En Casa con Telemundo”, sin embargo, estas especulaciones fueron abordadas en vivo por sus protagonistas.

Desde hace varios días las redes sociales habían reportado que la conductora dominicana tenía los días contados en la cadena de televisión, y junto a ella, el puertorriqueño, quienes respondieron con mucho sarcasmo a los comentarios en línea.

Chiky y Carlos afrontan rumores de despido

Con la gracia y la personalidad que los caracteriza en cada emisión del programa de Telemundo, los presentadores respondieron con humor ante las especulaciones.

“Señores, aquí no han botado a nadie, hasta de la competencia me están llamando. Les dejamos saber cuándo algo pase”, escribió el conductor boricua.

"¡Y buenas! Acaba de iniciar el toque de queda de todas las tardes, los despedidos", comentó la presentadora dominicana con una energía arrolladora en el programa. "¿Por qué ustedes me eligen a mí para estas noticias? A mí no me eligen que yo todavía tengo una casa que pagar", agregó.

Chiky Bombom aprovechó para bromear sobre otras propuestas de trabajo por parte de otras cadenas de televisión.

Además, Telemundo también reaccionó a los comentarios del despido con una frase breve pero contundente. "Seguimos más unidos y fuertes que nunca".