Daniel Sarcos expuso las penurias que vivió en Telemundo

Suscríbete a nuestros canales

El carismático presentador venezolano Daniel Sarcos ha decidido desempolvar uno de los capítulos más comentados de su carrera, su renuncia a la cadena Telemundo en 2018.

Durante una entrevista para el podcast de Rodner Figueroa, el animador no se guardó nada y detalló los roces, restricciones y choques culturales que lo llevaron a decir adiós al programa matutino "Hoy Día".

A pesar de ser una de las figuras más consolidadas del entretenimiento hispano, Sarcos confesó que su relación con las altas esferas de la cadena se deterioró debido a la falta de respeto hacia su trayectoria en televisión.

"Yo nunca me he llevado muy bien con las jerarquías, sobre todo cuando no me respetan... cuando empiezo a ver gente que me trata como si nunca hubiera hecho televisión", afirmó.

Restricciones en pantalla

El presentador señaló que la restricción e imposición de nuevas dinámicas de trabajo por parte de la producción chocaba directamente con su estilo espontáneo y cálido, características que lo han definido por años en su labor.

Daniel Sarcos mencionó las prohibiciones que recibió sobre cómo interactuar con sus compañeras de set fueron no mostrarse afectuoso, saludar de beso ni dar la mano. Sin duda se sintió como perder su chispa en pantalla.

“Te empiezan a imponer unas reglas con las cuales no estás de acuerdo… ‘No saludes de beso a tu compañera’, ‘no le des la mano a tu compañera’, ‘no digas tal cosa’… ¿Pero por qué, si eso es lo que la gente quiere? La informalidad, el chiste”, dijo.

¿Discriminado por su nacionalidad?

Asimismo lanzó una fuerte crítica a Telemundo por los intentos de atraer a ciertos sectores de la audiencia mediante clichés culturales.

El venezolano dejó entrever que hubo un enfoque desmedido hacia el mercado mexicano y centroamericano, llegando incluso a sentirse marginado por su nacionalidad en su permanencia en la producción.

"Con todo el respeto que le tengo a mis hermanos mexicanos, pero el hecho de poner un calendario azteca detrás de ti no te garantiza el rating", sentenció.