Myrka Dellanos anuncia diagnóstico de cáncer tras salida de Telemundo

Suscríbete a nuestros canales

La expresentadora de “La Mesa Caliente” Myrka Dellanos informó que fue diagnosticada con cáncer de piel, el cual se infiltró a la oreja y el oído.

Sin embargo, el martes 10 de marzo le fue removida dicha afección en una cirugía exitosa. A través de redes sociales no solo anunció el padecimiento, sino que además compartió los pasos a seguir para evitar un futuro regreso de la enfermedad a su cuerpo.

"Recientemente me diagnosticaron cáncer en la piel que infiltró la oreja y el oído. El martes me operé y lo sacaron y me pusieron un injerto de piel y ahora me estoy recuperando", compartió con sus seguidores.

Decidida a cuidarse

De acuerdo a los especialistas a un 40% de probabilidad que el cáncer regrese a Myrka Dellanos, pero la periodista de 60 años, está decidida a evitarlo cuidando su cuerpo con las recomendaciones médicas.

Entre las medidas a tomar están usar protector solar, disminuir la azúcar y aumentar la ingesta de proteína. Además, expresó dejar todo en manos de Dios.

“Los médicos me dijeron que regresa en un 40% de las personas así que me tengo que cuidar. Estoy comenzando un protocolo especial para rebajar la azúcar, aumentar la proteína y siempre usar protección solar. No importa lo que pase, Dios es siempre bueno y ningún arma forjada contra mi prosperará”, comentó. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Myrka Dellanos (@myrkadellanos)

Myrka Dellanos recibe el apoyo de sus colegas

Siendo una de los rostros más conocidos en la televisión hispana, muchos colegas enviaron sus buenos deseos a la comunicadora en los comentarios de la publicación en Instagram, donde se ve sonriente pero con una venda en su oreja.

Rodner Figueroa, Jessica Maldonado, María Celeste Arrarás, Andrea Linares, Jimena Gallegos, y muchos más.