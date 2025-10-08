Telemundo despide a una de sus grandes estrellas de la televisión

Suscríbete a nuestros canales

Telemundo dejó sin trabajo a la presentadora de ‘La Mesa Caliente’ Myrka Dellanos, quien fue despedida este miércoles 8 de octubre, luego de un par de años en la cadena de televisión.

La noticia fue difundida por el periodista Javier Ceriani y confirmada durante la transmisión en vivo del programa, al cual se unió en 2022 para acompañar en la conducción a Giselle Blondet y Verónica Bastos.

Según información de People en Español el despido de Myrka Dellanos de Telemundo es parte de los recortes que han hecho del personal en los últimos meses, la cubanoamericana, de 60 años, no sería la única afectada por esta medida.

Cabe destacar que la conductora también formó parte por un largo periodo de ‘Primer Impacto’ junto a María Celeste Arrarás en Univision. Asimismo, se le atribuye un premio Emmy y desempeñó un rol de jueza en el Miss Universo 2023.

Giselle Blondet se despide de Myrka Dellanos

La presentadora Giselle Blondet anunció la salida de Myrka al mismo tiempo que le extendió un mensaje de despidida luego de tres años como parte de la producción del espacio.

"Nuestra colega Myrka Dellanos ya no va a ser parte de este programa La mesa caliente. Myrka es una presentadora de televisión de gran talento, caracterizada por su profesionalismo y dedicación", dijo.

Reconoció el aporte de su excompañera en ‘La Mesa Caliente’, una pieza clave para el posicionamiento que tuvo en el último año. “Su participación será siempre parte de nuestra historia. Le deseamos muchos éxitos en sus futuros proyectos", añadió la actriz y conductora puertorriqueña.