Daniel Sarcos celebró su cumpleaños 58 en Telemundo ¡Gran bonche!

El artista criollo vivió momentos únicos al lado de su retoño más pequeño 

Por

Elvis González
Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 03:56 pm
Daniel Sarcos celebró su cumpleaños 58 en Telemundo ¡Gran bonche!
Daniel Sarcos y su familia / Cortesía
Diversión, muestras de amor y felicidad fue lo que vivió el presentador y cantante Daniel Sarcos por su cumpleaños. El lunes 29 de septiembre el zuliano arribó a los 58 años, celebrándolo con gran emoción en el show "Hoy Día" de la cadena Telemundo.

El criollo estuvo rodeado del amor de su pareja Alessandra Villegas, y de su hijo Daniel Alejandro, a quien cariñosamente llama el "Churri". Además, no dudo en deleitar a todo el público con su nuevo tema musical "Yo no soy diferente", despertando muchos aplausos.

Celebración a lo grande

Fue hace pocos días que el criollo que vive en Miami, estrenó en las plataformas digitales el tema que tiene la colaboración de grandes de la música como Servando y Florentino, y el productor Yasmil Marrufo, gran amigo de Sarcos.

Uno de los momentos más emocionantes de Daniel, fue ver a su retoño más pequeño tocar guitarra, con mucha alegría. Todo captado por la cámara, confirmando la gran personalidad y chispa que tiene el niño de tan solo 6 añitos.

Mensaje de amor

En Instagram el exconductor de "Súper Sábado Sensacional", se dedicó un mensaje de amor y motivación por una nueva vuelta con el puro amor de su familia, amigos y colegas.

"Este niñito está de cumpleaños. Así empezamos y así va la cosa, gracias a todos por haberme acompañado en cada tramo de mi vida", escribió en su perfil de la camarita.

Rafael "El pollo" Brito, Maite Delgado y Viviana Gibelli, escribieron mensajes de felicitaciones para el maracucho.

Farándula