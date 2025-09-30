Daniel Sarcos celebró su cumpleaños 58 en Telemundo ¡Gran bonche!

Suscríbete a nuestros canales

Diversión, muestras de amor y felicidad fue lo que vivió el presentador y cantante Daniel Sarcos por su cumpleaños. El lunes 29 de septiembre el zuliano arribó a los 58 años, celebrándolo con gran emoción en el show "Hoy Día" de la cadena Telemundo.

El criollo estuvo rodeado del amor de su pareja Alessandra Villegas, y de su hijo Daniel Alejandro, a quien cariñosamente llama el "Churri". Además, no dudo en deleitar a todo el público con su nuevo tema musical "Yo no soy diferente", despertando muchos aplausos.

Celebración a lo grande

Fue hace pocos días que el criollo que vive en Miami, estrenó en las plataformas digitales el tema que tiene la colaboración de grandes de la música como Servando y Florentino, y el productor Yasmil Marrufo, gran amigo de Sarcos.

Uno de los momentos más emocionantes de Daniel, fue ver a su retoño más pequeño tocar guitarra, con mucha alegría. Todo captado por la cámara, confirmando la gran personalidad y chispa que tiene el niño de tan solo 6 añitos.

Mensaje de amor

En Instagram el exconductor de "Súper Sábado Sensacional", se dedicó un mensaje de amor y motivación por una nueva vuelta con el puro amor de su familia, amigos y colegas.

"Este niñito está de cumpleaños. Así empezamos y así va la cosa, gracias a todos por haberme acompañado en cada tramo de mi vida", escribió en su perfil de la camarita.

Rafael "El pollo" Brito, Maite Delgado y Viviana Gibelli, escribieron mensajes de felicitaciones para el maracucho.