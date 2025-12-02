¡Histórico! Mondo Duplantis se une a Usain Bolt y Hicham El Guerrouj en este logro particular

Suscríbete a nuestros canales

El saltador con pértiga sueco Mondo Duplantis ha grabado su nombre con letras de oro en la historia del atletismo mundial al ser nombrado Atleta Masculino del Año (World Athletics Men's Athlete of the Year) por tercera vez. Este logro lo sitúa en un club de élite, uniéndose únicamente a dos leyendas del deporte: el velocista jamaiquino Usain Bolt y el corredor marroquí de mediofondo Hicham El Guerrouj.

El dominio de una era

Duplantis, de 25 años, se alzó con el prestigioso galardón en el año 2025, marcando su tercera victoria tras haberlo conseguido previamente en 2020 y 2022. Este triplete lo consolida como la figura dominante de su deporte en la década actual, un fenómeno solo visto en las épocas doradas de Bolt y El Guerrouj.

Al unirse a este selecto grupo con tres victorias, Duplantis se coloca solo por detrás de Usain Bolt, el máximo ganador histórico. El velocista jamaiquino ostenta el récord con seis galardones, ganados en 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 y 2016. El otro miembro del club, el marroquí Hicham El Guerrouj, logró sus tres premios de forma consecutiva en 2001, 2002 y 2003.

Un legado de tres décadas

Al analizar la lista histórica, se observa la exclusividad de este club:

Usain Bolt sigue siendo el máximo ganador con seis premios, un récord que abarca casi una década de dominio en la velocidad (2008-2016).

Hicham El Guerrouj logró un triplete consecutivo (2001, 2002, 2003) en las disciplinas de 1.500m y 5.000m.

Duplantis ha cimentado su lugar con victorias espaciadas en cinco años, demostrando una consistencia incomparable en el salto con pértiga.

Otros ganadores destacados en el premio, que se otorga desde 1988, incluyen a leyendas como Carl Lewis (1988), Michael Johnson (1996), Haile Gebrselassie (1998, 1999) y Edwin Moses (1988).