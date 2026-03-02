Sorpresa en La Rinconada: Los detalles que explican el fracaso del favorito en el 5y6 nacional

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de carreras en el hipódromo La Rinconada avanzó este domingo 01 de marzo con su jornada habitual de competencias. En esta ocasión, se realizó la décima reunión del año, correspondiente a la décima fecha del primer meeting de 2026, donde se disputaron doce competencias sin selectivas ni de grado.

Carreras hípicas: La Rinconada Ángel Ybarra y Oliver Medina

Entre los fustas, los aprendices Ángel Ybarra y Oliver Medina sobresalieron con sendos dobletes. Ybarra se impuso con La Super Kat y Celestia; Medina triunfó con Preposition (USA) y Gran Andrés, este último en la quinta válida del 5y6.

La tarde de ayer a la altura de la undécima carrera, quinta válida se llevó a cabo una competencia para caballos nacionales e importados de 4 años debutantes o no ganadores, donde 10 participantes iban por la bolsa a repartir adicional especial de $27.040.

El pupilo entrenado por Rafael Aleman Jr. y propiedad del Stud “Team Familiy”, German Champion, se presentaba a la carrera como uno de los más jugados por el público apostador, principalmente de buenos ejercicios ideales para obtener un debut victorioso en el recorrido.

Resoluciones: Jinete Informe La Rinconada

La monta del zaino de cuatro años fue por parte del jinete profesional Hemirxon Medina con 53 kilos, y luego de la carrera informó sobre lo sucedido en pista a los comisarios.

Informes: “El jinete HEMIRXON MEDINA del ejemplar GERMAN CHAMPION N°06, informó que su conducido, partió con retraso y le hizo extraños.”.

El ejemplar ocupó la quinta casilla en carrera ganada por el ejemplar Gran Andrés con la monta de Oliver Medina.