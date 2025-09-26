Carolina Perpetuo y Alicia Machado brillaron en Telemundo

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y exreina de belleza venezolana Carolina Perpetuo compartió este jueves 25 de septiembre, una excelente escena que realizó con su compatriota Alicia Machado, en una producción de Telemundo.

La belleza que vive en Miami, Estados Unidos, compartió un clip de la escena de "Juego de Mentiras", en la que ambas derrocharon temple y carácter.

Triunfando juntas

En la trama Carolina con el personaje de Nicole Smith, le reclamaba a la Miss Universo que debía tener hijos y crear una familia. Un momento único en la carrera de ambas, que despertó bonitos comentarios del público.

La Miss Miranda en el Miss Venezuela 1986, ha estado muy activa en seguir con su carrera de actriz en Estados Unidos, con Telemundo, que aún realiza producciones para el público.

"Escena de la producción de Telemundo "Juego de Mentiras" con Alicia Machado, con quién fue un placer compartir labores", escribió Carolina en su perfil de Instagram.

La actriz mexicana Cynthia Klitbo es otra que aparece en la escena con las criollas.

Venezolanos en Telemundo

Otros artistas brillan en producciones de la planta ubicada en Miami, como Luciano D'Alessandro, Daniela Navarro, Lupita Ferrer, Víctor Cámaras, Flor Núñez, quienes forman parte de la producción "Velvet: El Nuevo Imperio”.