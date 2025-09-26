Así quedó el ajuste más destacado de la "Sorpresa" de Gabriel Márquez para el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

Un total de 12 competencias entre ellas una condicional especial para caballos nacionales e importados de tres y más años es la programación para la trigésima séptima reunión, a disputarse este domingo 28 de septiembre en el hipódromo La Rinconada, a partir de las 1:00 de la tarde.

La décima carrera, cuarta válida para el juego del 5y6 nacional es para el lote de caballos nacionales e importados de tres años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros.

Uno de los participantes es Drako (número 9), será montado por Jhonathan Aray y presentado por Gabriel Márquez para el Stud Don Rafael V.

Con campaña de 1 victoria en 10 actuaciones, este hijo de Slew’s Tizzy en Fortaleza este ejemplar se perfila como la posible sorpresa para buscar una nueva victoria en la presente temporada.

En entrevista con su entrenador Gabriel Márquez realizada este viernes en los espacios de la pista de Coche comentó: “Este ejemplar reapareció bajo mi entrenamiento en su carrera anterior, no lo dejen fuera de sus combinaciones en carrera que se ve bastante pareja. El nuestro anda bien y no se extrañen que estemos sorprendió en esta válida para el juego del 5y6.”

Es importante destacar que este tresañero ajustó el jueves 25 de septiembre 30.3 para los 400 metros en pelo, contenido publicado por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

