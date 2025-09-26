Entérate del chance y condición de los cuatros presentados de Ismael Martínez para la R37 (+Entrevista)

Suscríbete a nuestros canales

Las carreras de caballos que se llevarán a cabo en el hipódromo La Rinconada nos traen un domingo de emocionantes competencias de la jornada número 37 y es especialmente significativa, ya que la arena de Coche contará con la participación de 12 pruebas que incluyen una condicional especial en el ciclo de las no válidas.

Luego de realizarse este viernes 26 de septiembre la jornada de ajustes finales, el entrenador Ismael Martínez conversó en entrevista con el equipo de Meridiano Web, desde los espacios de la pista del óvalo caraqueño sobre sus cuatro ejemplares que presenta para la reunión del domingo 28 de septiembre.

Entrenador estamos agradecido por la entrevista. Presenta para esta segunda válida a la yegua Yarel que viene de arribar en la quinta casilla y para esta ocasión cuneta con la monta de Ángel Ybarra ¿Cómo estuvo su preparación?

-Esta es una yegua que todas las corre bien, en cualquier momento cristaliza. Pero en esta ocasión va la presencia de dos yeguas importadas y por tal motivo aconsejo que con ellas tres aseguren esta válida del 5y6.

Luego dos presentados en la tercera válida como son: Esplendor y Home Real.

-Este es un caballo que reaparece en manos mías por primera vez, atraviesa un buen momento y por esa razón considero que va hacer una excelente carrera. Sin emebargo, deben acompañarlo con el número 10 St. Germain.

En el caso de Home Real para esta ocasión esperamos que mejore sus actuaciones más recientes.

Ya para finalizar trainer otra yegua que reaparece y lo hace en su cuadra con la monta de Larry Mejías, Bella Luz.

-Esta yegua anda bastante bien, efectivamente reaparece en manos mías por primera vez, en cancha lo ha hecho todo bien. Sin embargo, este lote es bastante parejo y por eso aconsejaría que jugaran el mayor número de ejemplares entre ellas Kalsa y la número doce Vienna Dinamita