Giro inesperado en la R37: Un cambio de monta que sorprende a todos en la primera carrera

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 28 de septiembre, el hipódromo La Rinconada continúa con el tercer meeting de la temporada 2025 al presentar la trigésima séptima reunión.

La jornada ofrece una programación de 12 competencias que aunque no incluye pruebas selectivas, se anexa una condicional especial para caballos nacionales e importados de tres y más años, al mismo tiempo presenta un gran atractivo para los apostadores: El 5y6 nacional, que garantiza un importante premio de $1.250.000 para el cuadro único de seis aciertos.

Cambios de montas: R37 La Rinconada Datos Hípicos

En la primera carrera que es reservada para potros nacionales e importados de dos años, debutantes o no ganadores, el dosañero Uriel (número 1), se encuentra inscrito para correr con el jinete profesional Franklin Puello.

El día viernes en la mañana, el Instituto Nacional de Hipódromos informó por medio de sus cuentas de redes sociales que el jockey Francisco Quevedo es el jinete que será sustituido por Puello para la competencia inicial de la jornada dominical.

Es importante resaltar el castaño Uriel, nacido y criado en el Haras Luisiana reaparece a la pista caraqueña luego de 98 días sin correr y se estrena en la cuadra del destacado preparador Carlos Luis Uzcátegui y defenderá con los colores del Stud Yellowstone.

Su última actuación fue en su debut en el Clásico El Corsario (GIII) del día 22 de junio por lo que quedó fuera de carrera.