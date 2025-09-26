La carta más fuerte de Yoelbis González: El jinete apuesta a un "Pozo de Fe" en La Rinconada (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Yoelbis González es, sin duda, uno de los jinetes profesionales que siempre está en el radar de la afición por su impecable labor en cada compromiso.

Su estilo se distingue por una disciplina y compromiso total, donde busca siempre que cada ejemplar rinda al máximo y cruce el disco en la mejor posición posible. González ha probado ser una gran silla en La Rinconada, forjando una reputación basada en la consistencia.

Pozo de Fe: La Rinconada Jinete Entrevista

Por esta razón, para el equipo de Meridiano, siempre es un honor contar con Yoelbis González en nuestras cámaras. El fusta no solo posee una visión detallada de cada ejemplar, sino que se toma el tiempo de explicar a fondo las condiciones de cada uno.

Esta dedicación y transparencia son muy beneficiosas para los aficionados al momento de descifrar el complicado acertijo hípico y realizar sus jugadas exóticas. ¡El popular jinete nos acompañó de nuevo este viernes!

Tres compromisos Yoelbis, tu primera monta es con la yegua Starship Gold en la quinta carrera.

-Con esta yegua venimos de hacer un buen tercer lugar en una clásico donde ganó la importada Fleet Street. Para esta ocasión la nuestra se mantiene en muy buenas condiciones y esperamos una buena carrera de ella en esta oportunidad.

Luego en la tercera válida del 5y6 tienes el compromiso con el debutante Rio Manso de William Laya.

-Este es un caballo que viene con buenos ejercicios, por cancha anda muy bien y para este domingo esperamos lo mejor de él en su debut.

Yoelbis González: Carreras Reunión 37 Domingo La Rinconada

Cierras tus compromisos con el caballo My Returning Mate que reaparece luego de 70 días sin correr.

-Este es un caballo que anda muy bien en cancha, primera vez que lo conduzco y bueno vamos con un “Pozo de Fe” con este ejemplar.

Muchas gracias nuevamente por la entrevista y mucha suerte a toda la afición.