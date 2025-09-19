Descubre las montas más importantes de Yoelbis González para la R36 de La Rinconada (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 19 de septiembre, el joven jinete profesional Yoelbis González asistió a la jornada de ajuste en el hipódromo La Rinconada y aprovechó de conversar en entrevista para este medio digital sobre sus ocho compromisos para la venidera trigésima sexta reunión.

Yoelbis González: Entrevista en Vivo R36 La Rinconada

Saludos Yoelbis, para este domingo tiene ocho montas. Comienza en la primera carrera con la cuatroañera Majestuosa, reaparece tras 42 días sin correr y se estrena en la cuadra de Carlos José Radelli ¿Coméntanos acerca de esta yegua?

-Esta yegua anda muy bien en cancha. Viene de ganar. Corre contra las mismas yeguas y esperemos que la nuestra haga una buena carrera.

Para la segunda competencia montarás a la potra Jenifer Daniela preparada por Ismael Martínez ¿Cómo has observado a esta castaña?

-Ella viene de hacer su debut muy bien aquí en La Rinconada. Anda muy bien en cancha gracias a Dios, se mantiene y para esta oportunidad trataremos de cruzar la raya.

Tu tercer compromiso será en la cuarta del ciclo no válido, Condicional Especial para yeguas la chilena Like A Star que hará su debut aquí en la arena venezolana y viene de hacer campaña hípica en Chile, ¿qué nos puedes comentar?

-Es una yegua que si bien es cierto viene de hacer buenas competencias en Chile y en una carrera obtuvo la victoria. Llega aquí a La Rinconada y se adapta muy bien en la pista gracias a Dios y esperemos que todo lo que la yegua haya demostrado en cancha lo haga en esta carrera.

Vamos al Clásico Lanzarina (GII) en la sexta del cierre de la no válida y en esta ocasión repites en la conducción de la dosañera Princess Warrior que reaparece tras 91 días luego de su victorioso debut en el primer Clásico Ángel Francisco Parra y para esta ocasión estrena nueva cuadra.

-Una yegua que en su debut lo hizo muy bien realmente, hizo un buen tiempo para ganar en 1.100 metros y técnicamente vuelve a correr contra las mismas potrancas. Respetando el lote, la yegua viene a reaparecer y esperamos una muy buena actuación.

La jornada del 5y6 la inicias en la segunda válida con el potro Niki Lauda cuyo nombre pertenece al recordado tricampeón de la Formula 1 en los años 70. En esta ocasión hace su debut aquí en la arena de Coche, entrenado nuevamente por Carlos Radelli.

-Es un caballo que he tenido la oportunidad de trabajarlo en numerosas veces. Anda muy bien en cancha. Esperamos un buen debut de parte de este ejemplar.

Tu siguiente monta es en la tercera válida con Mr. Bárbaro para el Clásico Victoreado (GIII), pupilo de William Laya ¿qué nos puedes comentar?

-Este caballo ha venido mejorando, a través de sus actuaciones. Es un caballo que lo tienen en buen concepto solo que le ha costado un poco madurar y para esta carrera esperaremos bastante mejoría para este potro.

Viene la selectiva que es la más interesante: El Internacional Jockey Club de Venezuela (GI) en la quinta válida. Allí vas a montar al zaino Arrebol de Rafael Cartolano que en una oportunidad ganó en este mismo tiro de aliento 1.800 metros, ¿qué nos puedes decir sobre este ejemplar?

-Ha tenido muy buenas actuaciones en esta distancia (1.800 metros). Respetando el lote pues van entre ellos los ejemplares que son los mejores del patio y tenemos cierta oportunidad con este caballo. Anda muy bien en cancha. No le tenemos miedo al lote, pero es fuerte la carrera y vamos hacer lo mejor posible con Arrebol.

Yoelbis culminas tus compromisos en la conocida carrera de los acumulados (sexta válida) con la yegua Princess Atena.

-Una yegua que viene mejorando en sus últimas actuaciones. Pienso que anda mejor que la última vez, y esta yegua va a estar decidiendo esta carrera de la última válida para el 5y6.