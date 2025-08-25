Regreso triunfal: Este entrenador sorprende con victoria el Clásico Internacional Cruz del Ávila (G1)

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del domingo 24 de agosto se desarrolló la reunión número 32, con una cartelera de 12 competencias que se incluyó los siete clásicos de la Gala Hípica de Caracas.

Carlos Radelli: Reaparece Triunfo Fast Sensations Gala Hípica La Rinconada Datos Hípicos

A la altura de octava carrera, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional se efectuó la 20ma edición del Clásico Internacional Cruz del Ávila (G1) de la Gala Hípica para yeguas nacionales e importadas de 3 y más años, en distancia de 1.900 metros.

La ganadora fue para la castaña Fast Sensations (número 2), con la monta de Jaime “Pocho” Lugo y presentada por Carlos José Radelli para los colores del Stud Mama Adela & Money Run que durante el recorrido se mantuvo cerca de la puntera Mother Carmen, hasta que al giro de la última curva se vino en una lucha con la estadounidense She a Baddie.

Ya en los 200 finales, la pupila de Radelli dominaba el clásico aun con el acoso de la yegua norteamericana y terminó de cruzar el espejo en franca ganancia, con tiempo de 121’’2’’ los 1.900 metros del recorrido.

Al mismo tiempo la vencedora Fast Sensations fue segunda favorita para Gaceta Hípica y arrojó un dividendo de Bs. 57,18 a ganador.

Resultados: La Rinconada

Con esta victoria, el trainer Carlos Radelli no solo consiguió su primera visita al recinto de ganadores que no lo había podido lograr desde el año 2018 sino que también conquistó su primer clásico Grado 1 en su carrera profesional en el óvalo caraqueño.

“Agradecido con Dios primeramente y con el Superintendente por darme la oportunidad de presentar esta yegua. Es mucha clase y mantuvo su condición”, fueros las primeras palabras del trainer entrevista con el narrador Juan José Reyes para Gaceta Hípica en los espacios del óvalo caraqueño.