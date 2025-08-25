Reconocido entrenador se rencuentra con el recinto de ganadores en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 25 de agosto del 2025, se realizó la reunión número 32 del segundo meeting de la temporada hípica en el hipódromo La Rinconada, con una programación de 12 carreras que incluyó siete pruebas selectivas, desde las 1:00 de la tarde y la activación del 5y6 nacional a partir de la séptima carrera.

La Rinconada: Ganadores Resultados

A la altura de la duodécima carrera dominical, sexta válida del 5y6 nacional, se corrió una prueba reservada para caballos nacionales e importados de tres años debutantes o no ganadores, en recorrido de 1.300 metros, con una nómina de doce purasangres pero que entre semana se supo del retiro del ejemplar Don Mario número tres.

En dicha prueba el entrenador Ismael Martínez, firmó dos presentados, uno de ellos el importado High Control (Usa), que participó en dicha prueba y que a la postre se convertiría en el ganador con la monta de Larry Mejías y un peso de 58 kilos.

High Control gana con mucha facilidad y con un poco más de cinco cuerpos de ventaja en un tiempo muy respetable para el debut de 79.3 y ofrecer un dividendo de Bs 91,74 para el ganador y Bs 77,87 para el place. Este purasangre de tres años es producto del semental Maclean’s Music en Eleodora por Finality. Nacida y criada en Nueva York, perteneciente al Stud 'San Manuelito' que de esta manera se estrena con victoria en la arena de La Rinconada.

Última victoria: La Rinconada Carreras en vivo Entrenador

Para el entrenador Ismael Martínez es su primer triunfo de la temporada 2025, y corta una sequía de nueve meses sin haber visitado el paddock de ganadores del óvalo de Coche, ya que su anterior lauro, lo había obtenido el 17 de noviembre del 2024, en una competencia reservada para purasangres perdedores de tres años y donde triunfó con El Gan Coliseo que ese momento lo entrenaba, y fue conducido por José Alejandro Rivero, en un tiempo realizado de 74 para los 1.200.

Sin duda, la profesión de entrenador es un gran desafío. No obstante, esta victoria podría marcar un punto de inflexión para el experimentado profesional y dar inicio a una racha de triunfos. Con la experiencia que ya posee y el respaldo de un excelente equipo de cuadra, el entrenador tiene las herramientas necesarias para seguir por la senda del éxito y alcanzar grandes logros en lo que queda de temporada.