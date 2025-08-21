Esta es la línea doble que recomienda Ismael Martínez para el 5y6 Nacional

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada 32 de carreras en La Rinconada, que albergará la esperada Gala Hípica de Caracas, uno de los entrenadores con mayor proyección de triunfo es Ismael Martínez, quien tendrá siete ejemplares en acción. En conversación exclusiva con Gaceta Hípica y Meridiano, el preparador ofreció sus impresiones sobre cada uno de ellos.

—Arranca la jornada con Jenifer Daniela, gran favorita en el debut. ¿Qué nos puede decir de ella?

—Ella anda bastante bien, en los aprontes se ha visto excelente. Sin embargo, debut es debut, y siempre hay que ser cautelosos. Yo aconsejo acompañarla con la número 3, Gran Feronia.

—En la cuarta carrera presenta a Money Wise.

—Ella todas las corre bastante bien. Hay que tener en cuenta que es un lote bastante parejo, por lo que sería bueno acompañarla con la yegua Queen Greisa. Así aseguran la cuarta del programa.

—En la Copa Invitacional del Caribe estará Ping Pong, un caballo bastante conocido.

—Aquí tengo el placer de presentar a Ping Pong. Es un excelente corredor del cual no hay mucho que decir porque todos lo conocen. Anda bastante bien para este compromiso, retomó su condición y tengan por seguro que hará una excelente carrera. Es una competencia pareja, pero mi caballo está listo.

Ismael Martínez va con dos debutantes en el Clásico Julián Abdala

—En el Clásico Julián Abdala debutará con dos importadas: Spectacular Queen y The Exquisite Girl.

—Sí, tengo el placer de presentar a dos excelentes corredoras: la número 7, Spectacular Queen, y la número 9, The Exquisite Girl. Ambas andan bastante bien, con aprontes muy llamativos. Con un poco de suerte, espero tomarme la foto con alguna de ellas.

Línea doble de Ismael Martínez para cerrar

—Cierra la jornada con High Control y Great Gabriel.

—En la última presento a High Control, un caballo americano que también va a debutar. No está en el tope de sus condiciones, pero anda bastante bien. Allí también tengo a Great Gabriel. Si tienen la oportunidad de jugar la línea doble, aconsejaría que lo hagan.