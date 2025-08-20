Mullikin vs Book’em Danno en el Forego Stakes (G1) lo que promete ser una carrera épica

Suscríbete a nuestros canales

En una jornada de lujo lo que marca el Midsummer Day con varias pruebas selectivas, entre ellas el Forego (G1) de $500,000, una carrera de velocidad 1.400 metros para ejemplares mayores, en el Hipódromo de Saratoga. Un duelo que se espera entre Book'em Danno y Mullikin, donde este último ha caído derrotado por el primero en sus dos últimas carreras. El Forego ofrece una plaza para la Breeders' Cup Dirt Mile de Grado 1 en Del Mar.

Book'em Danno de nuevo da revancha a Mullikin en el Forego S. G1

Book'em Danno, Caballo del Año en Nueva Jersey 2023-24, de nuevo estará en acción este fin de semana en el Forego S. (G1) con validez para un cupo para la Breeders’ Cup Dirt Mile. El hijo de Bucchero, viene de vencer en dos oportunidades consecutivas al ejemplar Mullikin, que viene de escoltarlo en el True North (G3) en 1.300 metros y en el Alfred G. Vanderbilt (G2) en 1.200 metros en este mismo circuito.

Book'em Danno, es entrenado por Derek Ryan y será conducido por Paco López, quien se ha convertido en el jinete habitual para este macho de cuatro años, es ganador de las carreras Grado 1, Woody Stephensy el H. Allen Jerkens Memorial el pasado año. De esta manera que el hijo de Adorabella por Ghostzapper, es ganador de siete carreras de Stakes con una producción global sobre el millón y medio de dólares, producto de nueve triunfos en 15 presentaciones.

Mullikin, del WinStar Farm, regresa por la revancha con la monta de su jinete habitual Flavien Prat, para el entrenador Rodolphe Brisset. Este hijo de Violence de cinco años, es ganador de este evento el pasado año con una victoria aplastante por cinco largos. Antes ganó el John A. Nerud (G2) en julio en Belmont en el Big A 2024.

El Forego Stakes (G1) contará con una gatera de 11 participantes

El Forego está programado como la Carrera 12 en la cartelera de 14 carreras del sábado, que está encabezada por el Travers (G1), con $1.25 millones, en la carrera 13. El programa, repleto de participantes, ofrece otros tres eventos de alto nivel con $500,000: el Personal Ensign de nueve furlongs en la carrera 9, el H. Allen Jerkens Memorial en la carrera 10 y el Ballerina en la carrera 11. El programa cuenta con el apoyo del Lake Placid de Grado 2 en la carrera 7.