Ricardo González es nombrado como jinete de la semana en Estados Unidos

Esta semana y por vez primera en la temporada el jinete mexicano Ricardo González, originario de Los Mochis, Sinaloa, ganó el segundo Grado 1 de su carrera montando a Velocity, venciendo a un grupo más experimentado en el Del Mar Oaks el sábado con una cuota de 34 a 1 en la taquilla.

El honor semanal reconoce a los jinetes por logros significativos en la equitación y que son miembros del Jockeys' Guild, la organización que representa a más de 1050 jinetes activos, retirados y discapacitados permanentemente en los EE. UU.

Ricardo González fue el mejor de la semana

Ricardo González, o Ricky como lo conocen sus allegados le tocó guiar a Velocity para el entrenador Michael McCarthy, derrotando a un grupo de 11 participantes de Del Mar Oaks incluyó a Thought Process, ganadora de múltiples stakes de grado y favorita de la prueba.

Partiendo desde la tercera posición, Velocity corrió desde un sexto lugar, pegado a la barandilla, mientras que Casalu, entrenado por Bob Baffert, lideró el grupo durante el primer cuarto y media milla. En la segunda curva de la recta final, se abrió una brecha y Velocity se lanzó por la baranda y por dentro de Thought Process, quien había tomado la delantera, para lograr el triunfo.

La segunda favorita, Lush Lips, con Tyler Gaffalione, pero Velocity la contuvo para lograr la victoria por medio cuerpo en 1:48.45 en la prueba de césped de una milla y un octavo (1.800 metros). Thought Process terminó tercera con el héroe del Preakness Stakes (G1), Umberto Rispoli, a bordo.

Originario de Sinaloa, México, González, de 30 años, llegó a Estados Unidos en 2013 para montar en Turf Paradise. Ese mismo año, trasladó su equipo al norte de California para competir en Golden Gate Fields y el Circuito de Ferias del Norte de California.

Luego, decidió probar suerte en Del Mar en el verano de 2020 y ha establecido su base en el sur de California. Ganó su primer Gr. I con Fair Maiden en La Brea 2020, el día inaugural de Santa Anita, y registró su victoria número 1000 de su carrera el 22 de noviembre de 2022 en Del Mar. Actualmente se encuentra entre los 10 mejores jinetes de Del Mar.

Otros contendientes para el Jockey de la Semana incluyeron a Manny Americano, que ganó la Longacres Mile, Axel Concepcion, que lideró a todos los jockeys en victorias con 11, José L. Ortiz, que ganó el Alabama (G1) y John Velazquez con una victoria en el EP Taylor (G1).