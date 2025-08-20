Ombudsman sacó la clase y derrotó Delacroix de manera aplastante en York

Suscríbete a nuestros canales

Hoy comenzó el Festival de York, con una serie de carreras dos de ellas con validez para la famosa “Win, and you’re in”, Gana y estás dentro de la Breeders' Cup Challenge Series. Entre ellas, Juddmonte International S. (G1), en la cual Ombudsman ratificó su clase para derrotar de manera aplastante a ocho rivales que le salieron al paso.

Breeders’ Cup Challenge Series en Inglaterra

La cuarta carrera disputada en la mañana en el hipódromo de York, ubicado en North Yorkshire, Inglaterra, recibió a seis ejemplares para competir en el Juddmonte International S. (G1), para caballos de 3 y más años, en distancia de 2.000 metros con una bolsa de $1.649.000 a repartir; donde el caballo Ombudsman, de nuevo subió al trono para llevarse la victoria.

Ombudsman, derrotó al caballo Delacroix, que lo había derrotado en el Coral Stakes el pasado mes en el hipódromo de Sandown Park. Ombudsman, con este triunfo se quedó con un cupo para la Breeders’ Cup Classic, a correrse en noviembre en el hipódromo de Del Mar, en San Diego, California.

Ombudsman, como es costumbre corre detrás de la velocidad para mostrar su fortísima en los metros finales, que hoy la puso de manifiesto, para dominar con firmeza en la recta final, bajo la dirección de William Buick, y finalmente logró una cómoda ventaja de tres cuerpos y medio. Delacroix superó con fuerza al líder de la carrera en los primeros metros, Birr Castle, que terminó tercero.

Su victoria le dio al establo de John y Thady Gosden su cuarto éxito en la carrera, con la victoria de Roaring Lion en 2018 antes de que Thady se uniera oficialmente a la licencia de Clarehaven. El tiempo de la prueba fue de 128”2 para la milla y un cuarto, en grama.